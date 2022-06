Ein 23-jähriger Motorradfahrer ist bei einem frontalen Zusammenprall mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Biker war am Mittwoch (29.06.2022) von Brodswinden in Richtung Winterschneidbach unterwegs, als er kurz vor der Unterführung zur A6 zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn kam, wie Polizeiinspektion Ansbach berichtet.

Ein entgegenkommender 68-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und der 23-Jährige prallte frontal gegen den rechten Kotflügel des Autos. Durch den Unfall zog sich der Motorradfahrer ein Wirbelsäulentrauma und einen offenen Unterschenkelbruch zu.

An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro, der Sachschaden an dem Wagen beträgt etwa 1500 Euro.

Auch interessant: Biker bei Unfall über Motorhaube geschleudert - 38-Jähriger schwer verletzt

Vorschaubild: © SplitShire/pixabay.com