Eine Mutter will mit ihren Kindern über die Fußgängerampel gehen, da erfasst ein alkoholisierter Autofahrer die vierjährige Tochter.

Unfall in Ansbach: Kind wird angefahren

Am Dienstagnachmittag (12.01.21) wollte eine Mutter mit ihren zwei Kindern die Triesdorfer Straße in Ansbach an der Fußgängerampel Höhe Heilig-Kreuz-Str. überqueren.

Hierbei erfasste ein 48-Jähriger Autofahrer die jüngere, 4-jährige Tochter, als er von der Heilig-Kreuz-Str. nach links auf die Triesdorfer Str. abbiegen wollte.

Das Kind stand nach dem Zusammenprall mit dem Auto sofort wieder auf und lief zu seiner Mutter.

Das 4-jährige Mädchen kam anschließend mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Ansbach. Über Art und Schwere der Verletzungen konnte bislang noch keine konkrete Aussage getroffen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 48-jährige Autofahrer alkoholisiert war. Ein Alkotest ergab einen Wert von knapp über 0,4 Promille, weswegen bei ihm eine Blutentnahme veranlasst wurde. Am Auto entstand kein Sachschaden.