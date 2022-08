Der Bahnhof Ansbach wird ab Dezember 2022 zur neuen ICE-Haltestelle. Pro Woche werden etwa 20 Hochgeschwindigkeitszüge der Linie München-Augsburg-Würzburg-Hamburg in der mittelfränkischen Bezirkshauptstadt halten.

Das teilte die Deutsche Bahn am Dienstag (2. August 2022) in München mit. Der ICE-Halt in Ansbach komme zum nächsten Fahrplanwechsel am 11. Dezember. Ab dem 1. April 2023 werde die Stadt im Westen Mittelfrankens den Halt aber vorübergehend wieder verlieren, fügte der DB-Konzern an.

ICE halten zukünftig auch am Bahnhof Ansbach

Dann wird die Schnellstrecke Fulda-Kassel, ein Teilstück der ICE-Verbindung München-Hamburg, nämlich wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Ab Dezember 2023 sollen dann wieder ICE auf der Strecke fahren - und auch in Ansbach halten.

Die über Ansbach fahrenden ICE-Züge ergänzen nach Angaben der Bahn das stark frequentierte Zugangebot der Linie München-Nürnberg-Würzburg-Hamburg. Bisher ist Ansbach bereits durch die IC-Züge, die zwischen Nürnberg und Stuttgart/Karlsruhe fahren, an das Fernverkehrsnetz der DB angeschlossen.

