6-jähriges Mädchen von Auto angefahren: Am Montagnachmittag, dem 7. März 2022, kam es in der Philipp-Zorn-Straße in Ansbach zu einem Unfall, bei dem ein 6-jähriges Mädchen verletzt wurde. Das teilte die Polizeiinspektion Ansbach in einer aktuellen Meldung mit.

Eine 22-Jährige wollte gegen 15.50 Uhr aus einer Parkbucht in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei achtete sie vorrangig auf den rückwärtsfahrenden Verkehr und übersah dabei eine 26-jährige Mutter mit ihrer 6-jährigen Tochter, die auf Höhe einer Verkehrsinsel die Straße überquerten.

Ansbach: 22-jährige Autofahrerin übersieht Mutter mit 6-jähriger Tochter

Die Mutter konnte dem Pkw noch rechtzeitig ausweichen. Das 6-jährige Mädchen wurde jedoch vom Auto erfasst. Bei dem Zusammenstoß erlitt das Kind Schürfwunden und Prellungen. Zudem schlug sie sich einen Schneidezahn aus.

Die 22-jährige Unfallverursacherin stand unter Schock, musste allerdings nicht medizinisch behandelt werden, teilte die Polizei mit. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Vorschaubild: © Symbolfoto: animaflora/AdobeStock