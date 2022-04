Ein Arbeitsunfall ereignete sich am Donnerstag (28.04.2022) um 08.00 Uhr auf einer Baustelle in Ansbach. Laut Polizei war ein 23-Jähriger auf einer Baustelle in der Bischof-Meiser-Straße mit Ausschalungsarbeiten an einem Mauerwerk beschäftigt.

Er ließ aus etwa vier Metern Höhe eine circa ein Kilogramm schwere Klammer nach unten fallen. Zwar rief er noch "Vorsicht!", doch die Warnung kam für seinen 54-jährigen Kollegen zu spät. Dieser blickte zu dem Zeitpunkt nämlich nach oben und wurde von der Klammer am Helm und im Gesicht getroffen.

Arbeitsunfall in Ansbach: 54-Jähriger muss ins Krankenhaus eingeliefert werden

Der 54-Jährige wurde zur Versorgung seiner Verletzungen ins Krankenhaus transportiert.

Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

