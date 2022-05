Alkoholisierter Mann randaliert im Krankenhaus und geht auf Pflegekräfte los: Am Samstag, dem 21. Mai 2022, ging bei der Polizeiinspektion Ansbach gegen 16.00 Uhr die Mitteilung ein, dass sich in der Neumannstraße eine hilflose Person befinden soll.

Bei Eintreffen der Streife fanden die Beamten einen 54-jährigen Ansbacher, der sichtlich stark alkoholisiert war und seinen Weg nicht mehr allein fortsetzen konnte. Um seinen Gesundheitszustand abzuklären, wurde er durch den Rettungsdienst in die Notaufnahme des Klinikums Ansbach verbracht.

Betrunkener 54-jähriger Ansbacher randaliert in Klinikum

Dort entpuppte sich seine Situation jedoch als doch nicht ganz hilflos, da er sich dort nicht behandeln lassen wollte und stattdessen auf zwei Mitarbeiterinnen des Klinikums Ansbach losging. Eine 44-jährige Krankenschwester packte er so fest an den Handgelenken, dass sie leichte Verletzungen und Schmerzen erlitt.

Eine weitere 22-jährige Pflegekraft, die der 44-Jährigen zu Hilfe eilen wollte, berührte er laut Angaben der Polizei unsittlich. Letztendlich musste der Mann in einer Zelle der Polizeiinspektion Ansbach in Gewahrsam genommen und ausgenüchtert werden. Der Gewahrsam wurde durch einen verständigten Richter bestätigt. Inzwischen muss der Mann mit mehreren Ermittlungsverfahren rechnen, so die Polizei.

Vorschaubild: © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild