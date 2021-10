Gleich mehrfach musste die Ansbacher Polizei in der Nacht von Mittwoch, 06. Oktober auf Donnerstag, 07. Oktober wegen Beschwerden über Ruhestörungen nach Weidenbach ausrücken.

Bereits um kurz nach 21.30 Uhr gingen erste Beschwerden über eine größere Studentenfeier bei der Polizei ein. In Weidenbach, Am Weidepark stellten dann mehrere Streifen zirka 400 feiernde Personen fest, es wurde Alkohol aus einer Wohnung ausgeschenkt.

Vermieter wurde informiert

Als die Bewohner die Polizei bemerkten, schlossen sie alle Fenster und Türen und öffneten auch nicht mehr. Da hierdurch der weitere Alkoholkonsum gestört war, begannen erste Feiernde die Örtlichkeit zu verlassen.

Nach der Hinzuziehung weiterer Streifen wurde die Feier aufgelöst und der Platz geräumt. Anwohner hatten zwischenzeitlich den Vermieter informiert, der auch vor Ort kam und ankündigte, den drei Personen, die zuvor den Alkohol aus einer Wohnung ausgeschenkt hatten, fristlos das Mietverhältnis zu kündigen.

50 Personen feiern in Wohnung

Gegen 1.30 Uhr musste erneut eine Streife in die Esbacher Str. ausrücken, da dort ca. 50 Personen in einer Wohnung feierten, die Musik beschallte die gesamt Straße. Hier wurden erneut einige der Personen angetroffen, die schon aus der Feier in der Straße Am Weidepark bekannt waren. Auch hier musste die Polizei die Party auflösen.

Eine weitere Beschwerde über eine Ruhestörung am Marktplatz erreichte die Polizei im Laufe der Nacht gegen 2 Uhr, dies mal feierten zirka 20 Personen, diese zeigten sich einsichtig und beendeten ihre Feier.