Am Donnerstag, 10. März, kurz nach 11.30 Uhr, bog eine 70-Jährige mit ihrem Auto von der Schloßstraße nach links auf die Residenzstraße in Ansbach ab, wie die Polizeiinspektion Ansbach mitteilte. Hierbei erfasste sie mit ihrem Fahrzeug eine 88-jährige Fußgängerin, die die Residenzstraße in Richtung der Promenade überqueren wollte.

Durch den Zusammenstoß wurde die 88-Jährige zu Boden geschleudert und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Mittlerweile hat sich der Zustand der Seniorin verschlechtert - laut Polizei besteht Lebensgefahr.

Am Auto entstand Sachschaden an der Motorhaube in Höhe von zirka 500 Euro. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten sowohl die 70-jährige Autofahrerin als auch die 88-jährige Fußgängerin jeweils Grünlicht an der ampelgeregelten Kreuzung.

