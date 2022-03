Ansbach aktualisiert vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

Beute wichtiger als eigenes Kind? Dreiste Diebin wird erwischt - und lässt Buggy mit Kind (4) zurück

Eine 30-Jährige war am Montag in Ansbach auf großer Diebestour. Als sie in einem Schuhgeschäft erwischt wurde, flüchtete sie - und ließ ihr 4-jähriges Kind im Buggy zurück.