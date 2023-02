Herrieden vor 45 Minuten

Streit an Spielplatz

Vorbildfunktion scheinbar vergessen: Eltern-Streit in Indoorspielplatz eskaliert

Am Sonntag ist ein Streit in einem Indoorspielplatz an der A6 bei Herrieden eskaliert. Zwei Elternteile sind in eine handgreifliche Auseinandersetzung geraten. Eines der Kinder hatte sich nach Ansicht der Eltern nicht richtig verhalten.