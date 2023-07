Der ADAC testete in diesem Jahr Rastanlagen in ganz Deutschland, zuletzt tat er das vor zehn Jahren. 40 Anlagen wurden an den 15 längsten deutschen Autobahnen von Mitte März bis Ende April 2023 anhand folgender Kategorien geprüft: Außenanlage/Zugang, gastronomisches Angebot, Sanitäranlagen, Preise und Services.

Eine Anlage in Franken landet dabei ganz vorne, auf dem ersten Platz. Eine weitere Anlage aus demselben Landkreis schneidet allerdings viel schlechter ab.

A7 bei Ohrenbach: Rastanlage schneidet am besten im ADAC-Test ab

Die beste Gesamtbewertung erreicht die Rastanlage Ohrenbach West auf der A7 im Kreis Ansbach. Dabei hätten vor allem die "vielfältige Speisenauswahl, der barrierefreie Zugang zur Anlage und die Toiletten mit separatem und gut ausgestattetem Babywickelraum" überzeugt, heißt es vonseiten des ADAC. Somit kann sich die Raststätte gleich in mehreren Kategorien das Prädikat "sehr gut" sichern. Die Preise werden allerdings mit "mangelhaft" bewertet, der Service mit "ausreichend". Insgesamt lautet das ADAC-Urteil: "gut". Folgende Anlagen erhalten ebenfalls die Gesamtnote "gut", darunter befinden sich auch zwei weitere Anlagen aus Franken (Auswahl):

Aurach Süd (A3, Kreis Ansbach, Franken)

(A3, Kreis Ansbach, Franken) Greding West (A9, Kreis Roth, Franken)

(A9, Kreis Roth, Franken) Irschenberg Süd (A8, Kreis Miesbach, Bayern)

(A8, Kreis Miesbach, Bayern) Lüneburger Heide West (A7, Niedersachsen)

(A7, Niedersachsen) Jagsttal West (A81, Baden-Württemberg)

15 aller geprüfter Anlagen erreichen die Gesamtnote "gut", die Mehrheit (24 Anlagen) werden mit "ausreichend" bewertet. Tatsächlich erhält keine der 40 getesteten Anlagen die Gesamtbewertung "sehr gut". Der Automobilclub hält in einer Pressemitteilung fest: "Die meisten Rastanlagen in Deutschland sind nur Mittelmaß." Eine Anlage aus Franken liegt im selben Landkreis wie der Sieger - schneidet jedoch im Vergleich viel schlechter ab.

Eine Anlage aus dem Kreis Ansbach unter den schlechtesten Raststätten

Folgende Rastanlagen landeten unter den am schlechtesten bewerteten (Auswahl):

Frankenhöhe Süd (A6, Kreis Ansbach, Franken)

Hochfelln Süd (A8, Kreis Traunstein, Bayern)

(A8, Kreis Traunstein, Bayern) Buddikate West (A1, Schleswig-Holstein)

(A1, Schleswig-Holstein) Grundbergsee Nord (A1, Niedersachsen)

(A1, Niedersachsen) Hermsdorfer Kreuz West (A9, Thüringen)

Die Rastanlage Frankenhöhe Süd auf der A6 im Kreis Ansbach belegt somit einen der hinteren Plätze. Sie kann nur bei den Sanitäranlagen die Bewertung "sehr gut" ergattern, die Außenanlage/ der Zugang erhält ein "gut". Das gastronomische Angebot sowie Services seien laut ADAC "ausreichend", es gebe nur eine "eingeschränkte Auswahl an warmen Speisen", die Preise seien "sehr mangelhaft". Die Rastanlage Hermsdorfer Kreuz West auf der A9 in Thüringen bildet das Schlusslicht. Zusammenfassend stellt der ADAC fest, dass die "Preise für Speisen und Getränke überall überteuert" seien. "Gerade im Vergleich zu den Preisen einer Stichprobe naheliegender Autohöfe fielen alle 40 Anlagen im Preis durch", berichtet der Automobilclub in einer Mitteilung.

Der ADAC fordert daher, "dass die Preise in der Gastronomie und in den Tankstellen-Shops nach unten korrigiert werden, wenn sie sich signifikant von denen in der näheren Umgebung unterscheiden". Ausbaufähig seien zudem der Service für Elektrofahrzeuge sowie das Thema Barrierefreiheit in den Rastanlagen in Deutschland. Im Vergleich zum letzten Test 2013 schneiden die Sanitäranlagen allerdings besser ab: "Die meisten Toiletten war sehr gut erhalten, barrierefrei und optisch sauber." Der Autoclub ACE hat im letzten Jahr die besten Rastplätze in Franken gekürt, das Ergebnis findest du hier. Weitere Nachrichten aus Ansbach und Umgebung kannst du in unserem Lokalressort nachlesen.