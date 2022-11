Update vom 17.11.2022, 19.30 Uhr: Zwei weitere Anschlussstellen der A7 gesperrt - eine bereits ab morgen

Im Zuge der derzeitigen Erneuerung des Fahrbahnbelags auf der Richtungsfahrbahn Würzburg wird auch die Asphaltdecke der Anschlussstelle Hammelburg erneuert. Dies erfordert die Sperrung der Anschlussstelle Hammelburg in Fahrtrichtung Würzburg von Freitag (18. November 2022) ab 6 Uhr bis Dienstag (6. Dezember 2022) um etwa 20 Uhr. Dies teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Hammelburg auf die A7 in Fahrtrichtung Würzburg auffahren möchten, werden über die bestehende Bedarfsumleitung U60 zur Anschlussstelle Wasserlosen geführt. Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Hammelburg die A7 in Fahrtrichtung Würzburg verlassen möchten, werden an der Anschlussstelle Bad Kissingen/Oberthulba über die bestehende Bedarfsumleitung U58 zur Anschlussstelle Wasserlosen geleitet. Die Verkehrsbeziehungen an der Anschlussstelle Hammelburg in Fahrtrichtung Fulda sind durch die Baumaßnahme nicht betroffen.

Dritte Sperrung der A7: Bad Windsheim und Wörnitz

Im Zuge des Bauvorhabens bei Rothenburg ob der Tauber wurde eine Wechselverkehrsführung auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Würzburg aufgebaut. Aufgrund der bevorstehenden Winterperiode muss die Wechselverkehrsführung umgebaut werden. Damit der Umbau vollständig ausgeführt werden kann, sind Sperrungen auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Bad Windsheim und Wörnitz erforderlich.

Im Hinblick auf die bevorstehende Winterperiode muss die bestehende Wechselverkehrsführung in eine stationäre 0+3 Verkehrsführung mit zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Würzburg und einem Fahrstreifen in Fahrtrichtung Ulm umgebaut werden. Die durch Leitwände begrenzten Fahrstreifen der Wechselverkehrsführung sind mit den gängigen, auf Autobahnen ausgelegten Winterdienstfahrzeugen nur sehr schwer zu befahren. Zudem sind technische Elemente wie die verstellbaren Weichen sowie die sehr zahlreichen LED-Solartafeln nicht zuverlässig während der Wintermonate einsetzbar.

Damit die Verkehrsführung umgebaut werden kann, sind folgende Teilsperrungen vorgesehen:

Sperrung der A7 zwischen AS Wörnitz und AS Bad Windsheim, Fahrtrichtung Würzburg Zeitraum: 21. November 2022 bis 25. November 2022, von jeweils nachts 20 Uhr bis morgens 5 Uhr



Verkehrsteilnehmer, die von der A 7 aus Richtung Ulm kommend in die Region Rothenburg o.d.T. fahren möchten, werden über die Anschlussstelle Wörnitz ausgeleitet und über die bestehende Bedarfsumleitung U 37 geführt. Verkehrsteilnehmer, die von der Anschlussstelle Rothenburg o.d.T. kommend auf die A7 in Fahrtrichtung Würzburg auffahren möchten, werden über die bestehende Bedarfsumleitung U 39 zur Anschlussstelle Bad Windsheim geleitet.

Sperrung der A7 zwischen AS Bad Windsheim und AS Wörnitz, Fahrtrichtung Ulm Zeitraum: 24. November 2022 bis 28. November 2022, von jeweils nachts 20 Uhr bis morgens 5 Uhr



Verkehrsteilnehmer, die von der A 7 aus Richtung Würzburg kommend in die Region Rothenburg o.d.T. fahren möchten, werden über die Anschlussstelle Bad Windsheim ausgeleitet und über die bestehende Bedarfsumleitung U 80 geführt. Verkehrsteilnehmer, die von der Anschlussstelle Rothenburg o.d.T. kommend auf die A7 in Fahrtrichtung Ulm auffahren möchten, werden über die bestehende Bedarfsumleitung U 82 zur Anschlussstelle Wörnitz geleitet.

Originalartikel vom 28.10.2022, 10.47

Aufgrund des Bauvorhabens für die Erneuerung der Fahrbahn wird es auf der A7 zu einer Sperrung der Anschlussstelle Rothenburg ob der Tauber in Fahrtrichtung Ulm kommen. Der Zeitraum der Sperrung beginnt am Mittwoch (02. November 2022) um ca. 7.00 Uhr und soll bis voraussichtlich 30. November 2022 um ca. 18.00 Uhr anhalten.

Neben der grundhaften Erneuerung der Fahrbahn und des Entwässerungssystems der A7 werden zusätzlich in diesem Zeitfenster die Rampen der Anschlussstelle von der Autobahn bis hin zur Staatsstraße 2250 erneuert. Um dies im geplanten Umfang auszuführen, ist eine Sperrung der Anschlussstelle Rothenburg ob der Tauber in Fahrtrichtung Ulm erforderlich.

Sperrung auf der A7 - Umleitungen in verschiedene Richtungen

Laut der Pressestelle der Autobahn GmbH des Bundes werden Verkehrsteilnehmer, die von der A7 aus Richtung Würzburg kommend in die Region Rothenburg fahren möchten, über die Anschlussstelle Bad Windsheim ausgeleitet und über die bestehende Bedarfsumleitung U80 geführt.

Verkehrsteilnehmer, die an Anschlussstelle Rothenburg ob der Tauber auf die A7 in Fahrtrichtung Ulm auffahren möchten, werden über die bestehende Bedarfsumleitung U82 zur Anschlussstelle Wörnitz geleitet.

Bei allen Verkehrsteilnehmer wird um Verständnis für die unvermeidbaren Verkehrsbehinderungen gebeten.

Vorschaubild: © Bru-nO/pixabay