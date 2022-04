Am Mittwoch (13. April 2022) gegen 12.45 Uhr hielt ein Durchreisender aus Nordrhein-Westfalen am Parkplatz "Kurzmandl-West" an der A7, um eine Pause zu machen. Dabei stieß der 52-Jährige auf die Überreste einer Ziege, die teils schon in Verwesung übergegangen waren. Das berichtet die Verkehrspolizei Ansbach.

Jemand hatte offenbar den Kopf, die Hufe und das Fell des Tieres illegal auf dem Rastplatz entsorgt. Nach einer "laienhaften Beurteilung" durch die Polizei könnte es sich um eine "Sardonaziege", auch Stiefelgeis genannt, eine "Bündner Strahlenziege" oder "Dragobia" handeln.

Überreste einer Ziege auf Rastplatz gefunden: Polizei sucht Zeugen zu Fund auf A7

Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen einem Verstoß gegen das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz eingeleitet. Aufgrund des Zustands, in dem die Überreste gefunden wurden, geht die Polizei davon aus, dass die Ziegenteile schon seit mindestens ein bis zwei Wochen auf dem Parkplatz lagen. Mögliche Zeugen und Menschen, die Hinweise auf den ursprünglichen Besitzer oder die Herkunft der Ziege geben können, können sich unter der Nummer (0981) 9094-430 bei den Ermittlern melden.

Vorschaubild: © Pixabay/Capri23auto (Symbolfoto)