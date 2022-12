Zu einer Schlägerei mit drei Beteiligten ist es auf dem Rasthof Frankenhöhe Süd in Aurach (Landkreis Ansbach) an der A6 am späten Sonntagabend (4. Dezember 2022) gekommen. Das berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Ansbach.

Ein 24-jähriger Fahrer eines Kleintransporters machte am Rasthof zusammen mit seiner 23-jährigen Beifahrerin eine Pause. Dort lernte diese einen 31-jährigen Lkw-Fahrer kennen. Das gefiel ihrem Begleiter allerdings nicht.

Kreis Ansbach: Streit auf Rasthof an A6 eskaliert

In der Folge entwickelte sich eine Streitigkeit, bei der zunächst die Frau geschlagen wurde. Deren neuer Freund eilte zu Hilfe und wurde ebenfalls ins Gesicht geschlagen.

Nach Eintreffen der Polizeistreife und Aufnahme des Sachverhaltes entschied sich die Frau, mit ihrem neuen Begleiter weiterzureisen. Keiner der Beteiligten wollte einen Strafantrag stellen.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz