Am Donnerstagabend (7. April 2022) hat eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Ansbach auf dem Parkplatz "Kohnweiher" an der A6 den Fahrer eines Sattelzuges kontrolliert. Wie die Polizei berichtet, rochen sowohl der 38-Jährige als auch sein Fahrzeug "auffällig" nach Diesel.

Erste Recherchen ergaben, dass der Mann bereits kriminalpolizeilich bekannt war - wegen wiederholtem Dieseldiebstahl. Die Fahnder sahen sich den Sattelzug daher genauer an und stießen schließlich auf Schläuchen, an denen Diesel haftete, und eine Kraftstoffpumpe, die versteckt verbaut war.

Kraftstoffpumpe versteckt verbaut: Polizei erwischt mutmaßlichen Dieseldieb im Kreis Ansbach

Auf der Ladefläche des Aufliegers entdeckten sie zudem neben der eigentlichen Ladung noch fünfzig Kartons mit Shampoo-Flaschen und zwei Einkaufswagen. Der eine war randvoll mit Süßigkeiten, der andere mit Pflanzen befüllt.

Derzeit wird geprüft, ob die Kosmetika, Süßwaren und Pflanzen möglicherweise aus Straftaten stammen und diesen dann zugeordnet werden können. Außerdem prüfen die Ermittler, ob ein Zusammenhang zu einem Dieseldiebstahl in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag besteht.

Ebenfalls an der A6, am Parkplatz "Rothensteig-Süd" haben bislang Unbekannte rund 250 Liter Diesel aus einem dort abgestellten Sattelzug abgezapft. Der 33 Jahre alte Fahrer schlief währenddessen. Die Polizei sucht nach Zeugen zu dem Vorfall. Wem in dieser Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge entlang der Autobahn an den Anschlussstellen und auf den Parkplätzen aufgefallen sind, soll sich unter der Rufnummer 0981/9094-430 bei der Verkehrspolizei Ansbach melden.

Vorschaubild: © wilhei / pixabay.com