Die Besatzung eines Streifenwagens der Verkehrspolizei Ansbach stieß am Montagabend (20. Juni 2022) auf einen jungen Radfahrer. Eigentlich nichts Ungewöhnliches - doch der 14-Jährige war auf der A6 unterwegs.

Wie die Polizei berichtet, fiel den Beamten der Jugendliche auf Höhe der Anschlussstelle Neuendettelsau ins Auge. Der 14-Jährige komme aus der Ukraine und sei erst seit ein paar Wochen in Deutschland. Er gab an, heim nach Windsbach fahren zu wollen. Dass er dabei mit seinem Fahrrad nicht auf die Autobahn darf, habe er nicht gewusst.

Jugendlicher will nur nach Hause radeln - über die A6

Die Beamten schenkten seinen Angaben Glauben. Sie nahmen in vorübergehend in Obhut und übergaben ihn im Anschluss an seine Mutter.

Vorschaubild: © markusspiske/pixabay.com (Symbolfoto)