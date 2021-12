Die Verkehrspolizei Ansbach hat am Dienstag (21. Dezember 2021) auf der A6 bei Aurach im Kreis Ansbach einen maroden Lkw aus dem Verkehr gezogen.

"Normalerweise üben sich die Ordnungshüter in Zurückhaltung, wenn es um wertende Äußerungen geht", teilt die VPI Ansbach in ihrem Polizeibericht mit. Doch nach der Kontrolle eines Tanksattelzugs aus Rheinland-Pfalz am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr hätte die Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei (drei Polizeibeamte und ein Kraftfahrzeugmeister) aber unisono von einer „tickenden Zeitbombe“ gesprochen, die sie an diesem Tag unter die Lupe nahm.

Kontrolle an der A6: Beamte überrascht von Tanksattelzug in "völlig desolatem Zustand"

Der 28-jährigen Fahrer transportierte rund 21 Tonnen Gefahrgut, leicht entzündliches und giftiges Methanol, von Mannheim nach Regenburg. Bei der gefahrgutrechtlichen Überprüfung durch die Beamten habe es zwar keinen Anlass zur Beanstandung, so die Polizei.

Wie jedoch bei der Kontrolle an der Tank- und Rastanlage "Frankenhöhe-Nord“ an A6 festgestellt wurde, befand sich der Sattelzug "in einem völlig desolaten Zustand".

Was die Beamten noch mehr erstaunte: Der Lastwagen hatte erst im Oktober bei der fälligen Hauptuntersuchung das Prüfsiegel erhalten.

Diese Mängel hatte die "tickende Zeitbombe" auf Rädern

Die Kontrolleure beanstandeten folgende gravierende Mängel an dem Tankwagen:

Das Seil der noch mechanischen Handbremse des über 30 Jahre alten Fahrzeugs fast vollständig durchgerissen und hing nur noch an einem drei Millimeter dünnen Draht .

des fast vollständig durchgerissen und hing nur noch an einem . Fünf der sechs Kolbenstangen der Bremszylinder waren stark verbogen.

der Bremszylinder waren stark verbogen. Zwei Ankerbleche der Bremsanlage waren fast lose und durchgerostet.

waren fast lose und durchgerostet. Auch der gesamten Rahmen des Sattelaufliegers war durchgerostet. Hier war die Korrosion des Metalls bereits so weit fortgeschritten, dass sich stellenweise faustgroße oder sogar noch größere Stücke herausbrechen ließen.

war durchgerostet. Hier war die Korrosion des Metalls bereits so weit fortgeschritten, dass sich stellenweise ließen. Die Sattelkupplung war im Bereich des sogenannten "Königszapfens" eingerissen und hatte großes Spiel.

Aufgrund der Mängel stuften die Beamten das Risiko für eine Weiterfahrt als zu hoch ein. Zudem hatten auch die bekannten Fachwerkstätten eine Reparatur in ihren Betrieben aufgrund der Ladung verweigert.

Entzündliches Methanol muss umgepumpt werden

Aus diesem Grund musste bei der verantwortlichen Spedition ein Ersatzfahrzeug angefordert werden, in dessen Tank das Methanol umgepumpt werden sollte. Zudem hatte das Unternehmen für den Abtransport des maroden Tanksattelzuges einen Tieflader zu organisieren.

Das Umpumpen und Verladen fand dann im Beisein einer Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei in den frühen Vormittagsstunden des Mittwochs statt. Hierfür waren von den Ordnungshütern bereits im Vorfeld der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr über die Integrierte Leitstelle Ansbach eingebunden worden.

Den Fahrer erwartet nun laut Polizei ein Bußgeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Geldbetrages. Darüber hinaus sind die Umstände der durchgeführten Hauptuntersuchung Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Vorschaubild: © oneinchpunch/Adobe Stock (Symbolbild)