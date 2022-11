Am Dienstag (29. November 2022) wurde der Polizeiinspektion Ansbach ein Verkehrsunfall in der Bahnhofsstraße in der Ortschaft Sachsen gemeldet. Dort war ein 22-jähriger Autofahrer gegen 1.45 Uhr von der Straße abgekommen und gegen zwei parkende Lastwagen geprallt.

Laut Polizei, hatte der junge Fahrer in der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Bahnhof in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte er mit seinem Fahrzeug gegen die Anhänger zweier Lastwagen, die rückwärts auf dem Parkplatz des nahen Edeka-Großmarktes außerhalb des Anlieferbereiches parkten.

22-jähriger Fahrer erleidet Schnittwunden - Polizei stellt bei ihm über 1,2 Promille fest

Durch den Unfall erlitt der 22-Jährige leichte Verletzungen, in seinem Gesicht zog er sich einige Schnittwunden zu. Zu seiner Behandlung wurde er in eine Klinik nach Nürnberg gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 22-Jährige absolut fahruntauglich war, ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,2 Promille.

Aus diesem Grund wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. An seinem Auto entstand durch den Unfall ein Totalschaden in einer Höhe von circa 9500 Euro. An den durch den Vorfall beschädigten Lastwagen entstanden Sachschäden von etwa 25.000 Euro und von circa 45.000 Euro.

Vorschaubild: © pexels / pixabay