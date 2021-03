Am Sonntagnachmittag (28.02.2021) spielten 20 Personen am Sportplatz in Mitteleschenbach (Landkreis Ansbach) Fußball.

Nun erhalten alle Anzeigen nach der Infektionsschutzverordnung, wie die Polizei Heilsbronn mitteilt.

Spaziergänger sieht 20 Personen Fußball spielen und ruft Polizei

Gegen 15:15 Uhr teilte ein Spaziergänger der Polizeiinspektion Heilsbronn mit, dass am alten Sportplatz in Mitteleschenbach mehrere Personen Fußball spielen. Streifenbeamte fuhren dorthin und stellten tatsächlich Spielbetrieb fest.

20 Personen spielten auf dem Rasen Fußball. Zudem trugen die Männer weder Masken, noch hielten sie sich an Abstandsregeln. Wie sich dann bei der Anzeigenaufnahme herausstellte, kamen die Männer aus 16 verschiedenen Haushalten. Die Polizisten erhoben die Personalien sämtlicher Spieler und leiteten je Betroffenem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Anzeigen werden an das Landratsamt Ansbach weitergeleitet.