Schaukel wird zweckentfremdet

Am kleinen Spielplatz am John F. Kennedy-Ring, hinter der Bushaltestelle Ernst-Reuter-Platz, wird seit zwei Wochen regelmäßig eine Bank in die Schaukel gehängt. Die Schaukel kann nun nicht mehr genutzt werden und wird durch die Last der Bank beansprucht.

