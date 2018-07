Parken auf Grünstreifen Äußere Nürnbergerstasse Forchheim

Heute vormittg wieder PKW auf dem Grünstreifen… sogar 5 PKW. Es könnte sein, dass es Kunden sind beim Blumenbetz. Bitte […] The post Parken auf Grünstreifen Äußere Nürnbergerstasse Forchheim appeared first on inFrankenMELDER.de.