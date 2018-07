Eichenprozessionsspinner am Fußweg Sportinsel

Gestern sah ich während meines Spazierganges auf der Sportinsel – entlang des ganzen Weges vor der Minigolfanlage – an den Sträucher und Bäumen unzählige Raupen und Ihre Gespinste. Warum kümmert sich niemand darum?, bzw. warum werden diese von der Stadt nicht entfernt? Es können dort Spaziergänger und besonders Kinder damit in Berührung kommen, weil diese bis zum Boden reichen. Auch Tiere sind davon betroffen. Es sind dort auf der ganzen Länge des Wege diese noch lebenden Raupen! Was dies bedeutet, glaube ich nicht weiter erklären zu müssen. Anbei ein Bilder.

MfG

Burkard Hans

