In der Mattenheimer Str. von der Katzheimer Str. kommend in Richtung Graf-Stauffenberg-Schule (reiner Fußweg) ist seit Monaten der Abfalleimer demontiert/abgerissen (auf Höhe Garagenhof).

Die Halterungen sind noch vorhanden. Um die zunehmende Verschmutzung in diesem Bereich einzudämmen, wäre es förderlich, wieder einen Abfalleimer zu montieren.

