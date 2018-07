Müll auf ERBA Gelände

Wenn der Gartenamtsleiter, Herr Neuberth, erzählt, daß Grillen auf dem Erbagelände verboten ist, warum werden dann keine Schilder aufgebaut und es wird nicht mal am Wochenende kontrolliert, wenn die „Grillmeister“ kommen? Herr Neuberth soll sich das mal am Wochenende bei schönem Wetter ansehen, was da abgeht! Das ist nicht einmalig, laufen Sie mal am Montag durch das Gelände, alles total vermüllt! Wer grillt, zahlt eine Strafe, wenn das verboten ist, und das Problem mit dem Müll ist gelöst!

Mit freundlichen Gruß

Luitpold Götz

