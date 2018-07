Entlang der Buger Straße am Klinikum sind in Abständen mehrere Müllbehälter aufgestellt, die auch gerne angenommen werden.

Leider fehlen solche Müllbehälter auf der gegenüberliegenden Straßenseite, die intensiv zum Parken genutzt wird.

Gerade dort entsorgen manche Autofahrer ihren Coffee-to-go-Becher, ihre benutzten Taschentücher, leere Zigarettenschachteln, diverse Plastiktüten etc. Diese Leute tragen ihren Müll nicht über die Straße. Also sollte man ernsthaft darüber nachdenken, dort zwei oder drei Müllbehälter aufzustellen, in der Hoffnung, dass diese dann auch angenommen werden.

The post Müll am Klinikum appeared first on inFrankenMELDER.de.