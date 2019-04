Bamberg vor 7 Stunden

Hakenkreuz-Schmiererei

Von Sonntagnacht (24.03.2019) auf Montagmorgen wurde auf der westlichen Außenfront der Uni-Mensa Feldkirchstaße ein Hakenkreuz gesprayt.