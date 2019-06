Hainweiher und Botanischer Garten Bamberg

Freitag, 31. Mai, Nachmittag ab ca. 15 Uhr:

Mit einigen 100 Watt hat (wieder einmal) eine größere Gruppe Jugendlicher für eine massive Beschallung direkt am Hainweiher gesorgt. Könnte man nicht dafür sorgen, dass zumindest in diesem Bereich, so wie im Botanischen Garten, der/die Besucher:innen diese schöne Anlage und die Natur in Ruhe genießen können? Es geht auch um Tierschutz/Naturschutz. Der äußerst selten gewordene Eisvogel ist an manchen Abenden hier noch zu beobachten, und vieles mehr. Es gibt bestimmt andere Ausweichmöglichkeiten für unsere jugendliche Spaßgesellschaft, z.B. am “ Musiktempel“.

Außerdem: Radler im Botanischen Garten und um den Hainweiher: aus Mangel an einer eindeutigen Beschilderung wird das Radfahrverbot generell übersehen.

