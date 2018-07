Beschilderung optimieren

Als begeisterte Besucher unseres schönen Parks können wir mit Freude feststellen, dass sich zur Zeit im Bereich Botanischer Garten sehr viel tut an Verschönerungsarbeiten. Dazu hätten wir eine dringende Bitte an die verantwortlichen des Gartenamtes: Vergessen sie bitte nicht, auch die Beschilderung Radfahrverbot zu optimieren. Die Situation ist seit Jahren so, dass entweder diese Schilder an den Zufahrtswegen ganz fehlen (z.B. von der Kanalseite) oder die vorhadenen auf 30 cm Höhe einfach ignoriert werden. Auch der schmale Weg um den Hainweiher wird von Radlern benutzt, und, wie wir immer wieder beobachten, ältere Menschen genötigt werden , vom schmalen Gehweg auf dem Rasen zu gehen.

In den Botanischen Garten fahren ganze Gruppen von geführten „Touris“ und wirbeln Staub auf, es sind nicht nur die Kids.

Wir sprechen mit vielen regelmäßigen älteren Hainbesuchern, die uns das ebenso bestätigen.

Man wird es zwar nie ganz in den Griff kriegen, weil es eben immer wieder Rücksichtslose gibt, aber mit einem guten Konzept (z.B. Doppelschranken) zumindest etwas einschränken.

Mit freundlichen Grüßen

Erwin u. Hannelore Kohlmann

(auch im Nahmen vieler Hainbesucher)

