Bamberg vor 11 Stunden

Bank am Silvanersee in Gaustadt

Am Silvanersee in Gaustadt gehen die Bewohner aus dem Seniorenzentrum gerne spazieren. Leider steht da nur etwas abseits eine Bank. […] The post Bank am Silvanersee in Gaustadt appeared first on inFrankenMELDER.de.