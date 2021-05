Ein Besuch in der Therme ist Balsam für Körper und Seele: Ob im Wasser oder in der Sauna, es gibt ausreichend Möglichkeiten zur Entspannung. Aufgrund der Corona-Krise mussten Thermen und Wellness-Anlagen in Franken jedoch vorübergehend schließen. Die präventive Schließung aller Thermen, Schwimmbäder und Saunen zur Eindämmung der Pandemie hält weiterhin größtenteils an. Dank erster Lockerungen, wie die kürzlich beschlossene Öffnung von Außenbereichen für medizinische Thermen, ab einer Inzidenz unter 100 sorgt für Optimismus bei vielen Mitarbeitern fränkischer Thermen.

Konkrete Umsetzungs-Konzepte seitens der Regierung würden jedoch fehlen, so Sharon Köhler vom Kurzentrum Bad Königshofen. Dies würde eine langfristige Planung erschweren. Dies sieht Hans Josef Stich von der Obermaintherme ähnlich: "Wir haben keine genauen Vorgaben. Für uns ist eine reine Nutzung des Außenbereichs keine Option." Auch Claudia Schäfer von der Altmühltherme wartet mit ihren Mitarbeitern auf weitere Lockerungen seitens der Politik: "Wir stehen in den Startlöchern, warten aber noch gespannt auf weitere Lockerungen seitens der Politik." Wir zeigen Ihnen, wie es um die Thermen der drei fränkischen Regierungsbezirke steht.

Unklare Situation der Thermen in Oberfranken

Therme Bad Steben: Der noch immer anhaltende Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie betrifft auch die Therme Bad Steben. Demnach müssen folgende Bereiche bis auf Weiteres geschlossen bleiben: die Wasserwelten, das Saunaland, der Wellness-Dome, das Wellness-Zentrum, das Beauty-Zentrum, der Gesundheits-Club, die Trinkhalle und das Kurhaus. Von der vorübergehenden Schließung nicht betroffen ist das Gesundheits-Zentrum mit Physiotherapie, medizinischer Bäderabteilung und Moorabteilung. Medizinisch notwendige, physiotherapeutische Behandlungen sowie Wannenbäder mit der Bad Stebener Radon- oder Kohlensäurequelle sind also weiterhin möglich - ebenso wie Moorbäder und -packungen. Weitere Informationen gibt es hier.

Therme Natur Bad Rodach: Der noch immer anhaltende Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie betrifft auch die Therme Natur in Bad Rodach. "Aufgrund des immer noch sehr hohen Inzidenzwert im Landkreis Coburg muss unsere Therme leider noch geschlossen bleiben", erzählt Frau Grau von der Therme im Gespräch mit inFranken.de. Allerdings gibt es an Wochenenden die Möglichkeit, etwas Leckeres vom kulinarischen "Thermengrill" am Parkplatz der Therme zu essen und sich über die aktuelle Lage zu informieren. Der "Thermengrill" hat samstags und sonntags von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Obermain Therme in Bad Staffelstein: Auch die Obermain Therme bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Lediglich der Therapiebereich ist montags, dienstags und donnerstags nutzbar. Aktuelle Informationen rund um die Terminvergabe und Möglichkeiten der Nutzung können sie hier finden.





Siebenquell Therme GesundZeitResort in Weißenstadt: Aller Voraussicht nach soll die Siebenquell Therme und das GesundZeitResort in Weißenstadt am 11. Juni 2021 wieder öffnen , insofern es Corona zulässt. Aktuelle Informationen rund um die Wiedereröffnung der Therme im Fichtelgebirge finden sie auf der Homepage.

Lohengrin Therme Bayreuth: Die Lohengrin Therme in Bayreuth ist derzeit komplett geschlossen. Dies gilt für die Thermenwelt, den Spa-Bereich und die Saunalandschaft. Lediglich der Wohnmobilstellplatz kann ab dem 21. Mai 2021 wieder genutzt werden. Alle aktuellen Informationen finden sie hier.





Therme Obernsees: Die Badewelt in Obernsees plant mit einer Wiedereröffnung aller Bereiche für den 6. Juni 2021. Auch der geplante Thermenmarkt soll laut aktuellem Stand wie geplant am 6. Juni 2021 stattfinden. Der Wohnmobilstellplatz geht mit der Öffnung der Therme in Betrieb. Aktuell hat die Therme jedoch geschlossen. Weitere Informationen rund um die Therme finden sie auf der Homepage.

Thermen in Mittelfranken: "Wir stehen in den Startlöchern"