Ratgeber für den Aufenthalt in der Therme

Darf ich mit dem Baby in die Therme?

Da die Wärme auch dem Kind gut tut und gemeinsames Baden das Vertrauen fördert, spricht ab der sechsten Lebenswoche nichts dagegen, das Baby mit in die Therme zu nehmen. Voraussetzungen sind jedoch, dass das Kind gesund ist und die Hausregeln der Therme keine Altersbeschränkung vorsieht.

Darf ich nach der Geburt in die Therme?

Sollte die Geburt ohne Komplikationen verlaufen sein, ist sechs Wochen später ein Besuch in einer Therme wieder möglich. Um sicher zu gehen, sollte dies aber mit dem Frauenarzt abgestimmt werden.

Sind Kinder in der Therme willkommen?

Kinderfreundlichkeit ist ein großes Thema bei Thermen: In manchen fränkischen Thermen sind Kinder bis 6 Jahren nicht erlaubt (z. B. Obermain Therme Bad Staffelstein, Lohengrin Therme Bayreuth, Franken-Therme Bad Windsheim). Als ideale Thermen für Familien präsentieren sich dagegen unter anderem die Siebenquell-Therme in Weißenstadt, die Therme Bad Steben oder die Therme Obernsees: Hier gibt keine Altersbegrenzung, vielmehr gibt es vergünstigte Preise für Kinder und freien Eintritt für Kinder bis 3 Jahren. Dennoch sollten Familien immer abwägen, ob sie mit ihren Kindern in eine Therme gehen wollen, in der die anderen Gäste Ruhe und Entspannung suchen. Oder ob sie in einem Spaßbad besser aufgehoben sind, das zum Austoben gedacht ist. Inzwischen haben auch viele Spaß- und Erlebnisbäder einen Wellnessbereich, so dass sich das Beste aus beiden Welten verbinden lässt.

Darf ich mit einem frisch gestochenen Tattoo in die Therme?

Von einem Thermen-Besuch mit einer frischen Tätowierung ist dringend abzuraten, da Bakterien in die Wunde gelangen könnten. Es dauert mindestens 2 Wochen, bis die Heilungsprozess abgeschlossen ist. Wer auf der sicheren Seite sein will, sollte aber mindestens 4 bis 6 Wochen warten, bevor er sein neues Tattoo in einem öffentlichen Bad präsentiert.

Ich habe eine Hauterkrankung, eine Gelenkerkrankung oder Rheuma – ist ein Besuch in der Therme sinnvoll?

Absolut. Vor allem Solebecken versprechen Linderung für Menschen, die an Hauterkrankungen wie Schuppenflechte oder Neurodermitis, an Gelenkbeschwerden (z. B. Arthrose) oder rheumatischen Beschwerden leiden.

Was zieht man in der Therme an? Was nehme ich mit?

Es gibt keine speziellen Anforderungen an die Badekleidung in einer Therme, es gelten die gleichen Regeln wie in einem gewöhnlichen Hallenbad. Falls keine Nacktbadetermine anstehen, sollten Bikini/Badeanzug beziehungsweise Badehose getragen werden. Aufgrund der Rutschgefahr empfiehlt es sich, außerdem der Becken Badelatschen oder Badeschlappen zu tragen. Wer in die Sauna will, sollte ein großes Sauna-Tuch, Bademantel oder Sauna-Kilt mitnehmen.