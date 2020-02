Bad Rodach vor 21 Minuten

Therme Natur in Bad Rodach: Heilwasser-Pionier mit Erdfeuer und Strömungskanal

Die Therme Natur in Bad Rodach hat einiges zu bieten - neben dem Thermal- und Saunabereich kann auch im Gradierwerk, in der Kaminecke oder in den Ruheoasen entspannt werden.