Südstadtbad in Nürnberg: Entspannen in der größten Saunalandschaft Nürnbergs

Beim Südstadtbad in Nürnberg handelt es sich um ein modernes Hallenbad mit einem ganzjährig geöffneten Außenbecken. Die Saunalandschaft des Südstadtbads ist die größte in ganz Nürnberg. Das Bad bietet sowohl für Familien als auch Ruhesuchende viele Möglichkeiten, den eigenen Bedürfnissen nachzugehen, Spaß zu haben oder zu entspannen. Zusätzlich bietet das Bad auch einige Kurse zum Mitmachen an.

Ausstattung

Das Hallenbad hat vier unterschiedliche Becken: ein 25-Meter-Schwimmerbecken mit sechs Bahnen und einer Sprunganlage mit unterschiedlich hohen Sprungtürmen, ein Nichtschwimmerbecken und ein Kleinkinderbecken für Kinder bis sechs Jahren, mit einem abgetrennten und höher temperierten

Kleinkinderbereich.

Im Kleinkinderbereich finden sich außerdem noch eine Rutsche, eine Spielecke, ein Wärmebecken und ein Wickelraum. Das Außenbecken ist beheizt, ganzjährig geöffnet und hat einen großen Ruhe-Garten.

In der 1000 Quadratmeter großen Saunalandschaft befinden sich drei Trockensaunen mit einer

Außensauna, einem Sanarium, einer Infrarotkabine, einem Dampfbad, Erlebnis-Duschen, einem

Ruhebereich und Ruheraum mit Entspannungsliegen, sowie einem Saunagarten und einem

Saunabecken.

Preise, Öffnungszeiten und Kontaktinformationen:

Eintrittspreise:

Schwimmbad: Erwachsene ab 4,70€ (2 Stunden), Kinder und Jugendliche (6-17 Jahre) ab 3,20€ (2 Stunden)

Saunabereich inkl. Schwimmbad: Erwachsene ab 14,10€ (2 Stunden)

Öffnungszeiten:

Schwimmbad

Montag: 10 Uhr bis 22 Uhr

Dienstag: 10 Uhr bis 21 Uhr

Mittwoch und Donnerstag: 10 Uhr bis 22 Uhr

Freitag: 10 Uhr bis 23 Uhr

Samstag: 8 Uhr bis 23 Uhr

Sonntag: 8 Uhr bis 22 Uhr

Sauna

Montag: Damensauna von 10 Uhr bis 23 Uhr

Dienstag bis Samstag: 10 Uhr bis 23 Uhr

Sonntag: 10 Uhr bis 22 Uhr

Telefon: 0911/ 231 46 30

Email-Adresse: nuernbergbad@stadt.nuernberg.de

Adresse: Allersberger Straße 120, 90461 Nürnberg