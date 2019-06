Sommerurlaub für zwei: Die Obermain Therme und inFranken.de verlosen zwei "Sommer"-Arrangements

Urlaub am See oder am Meer, wer träumt nicht davon? Einen schönen langen, relaxten "Sommerurlaub" kann man von Juni bis August auch ganz ohne Verreisen genießen. Beim großen Event "Smeer" in der Obermain Therme Bad Staffelstein erleben Sie Urlaubsspaß mal anders! Schon der Name verheißt Ferien an See und Meer - unzählige Specials und Aktionen lassen Sommerträume wahr werden.

Gewinnen Sie jetzt einen Sommerurlaub für zwei in der Obermain Therme

Seeluft, Meeresbrise, wohlige Wärme und prickelnde Erfrischung: Die Erlebniswelten des ThermenMeers und des SaunaLandes machen es möglich, die schönsten Seiten des Sommers mit allen Sinnen zu genießen. Überall herrscht Urlaubsstimmung, die Bars öffnen schon um 14 Uhr und locken mit kühlen Getränken, Eisspezialitäten, monatlich wechselnden Sommercocktails und chilliger Musik zum Relaxen.

Gewinnen Sie vom 07. Juni 2019 bis zum 21. Juli 2019 eines von zwei Jahreszeiten-Arrangements "Sommer" für zwei Personen! Diese beinhalten:

VARIANTE PREMIUM im Wert von 59 Euro pro Person

2x1 Tageskarte für die Obermain Therme

Grenzenloses Bade- und Saunavergnügen

Ein 2-Gänge-Bademantel-Menü im VitaRestaurant (Sie wählen aus drei sommerlich-leichten Hauptgängen)

Kleine Extrafreude: Unser exklusiver "Sommer-Gute-Laune-Drink" (wahlweise auch alkoholfrei), der nach Aprikose, Holunder und Ferienfreude schmeckt ...

Eine 15-minütige Wellness-Massage mit blumig-frischem, fruchtig-süßem Holunderöl, welches für seine antioxidative, reinigende und immunstimulierende Wirkung bekannt ist.

Die Gewinner werden ausgelost und per Mail informiert. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Mitarbeiter der Mediengruppe Oberfranken und der Kooperationspartner sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme unter 18 Jahren ist verboten.

Alle Infos, Specials und Angebote gibt es auf der Website www.smeer.deund natürlich bei der Obermain Therme, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein, Telefon 09573/9619-0.

