Sinnflut Therme in Bad Brückenau: Heilwasser aus der Siebener Quelle für die Gesundheit

Bad Brückenau liegt im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen und ist eine Stadt mit Heilbad-Anerkennung und gilt als prädikatisierter Badebetrieb seit 1747. Wer heute Bad Brückenau besucht, sollte auch einen kurzen Abstecher in die Sinnflut-Therme wagen.

Die Therme bezieht das Wasser aus der angrenzenden Siebener Quelle, dass für ihr stark mineralhaltiges Heilwasser bekannt ist. Denn das aus 316 Metern Tiefe stammendes Wasser ist geprägt durch seinen Gehalt an Calcium, Magnesium, Sulfat und Hydrocarbonat.

Sinnflut-Therme: Mit Wasser aus 316 Metern Tiefe Leiden lindern

Mit einer Badeeinheit können rheumatische Leiden, Knochenerkrankungen und Arthrose gelindert werden. Auch auf das Hautbild wirkt sich das minerhaltige Wasser positiv aus. Becken sind ein Wasserspielgarten, eine Kletterwand, Rutschen und Sprungbretter vorhanden.