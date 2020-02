Stein bei Nürnberg vor 33 Minuten

Therme

Rutschenparadies für Kinder, Oase der Entspannung für Große: Kristall Palm Beach in Stein

Das Kristall Palm Beach in Stein bei Nürnberg bietet neben seinen verschiedenen Innen- und Außenbecken auch eine Vielzahl an Rutschen an.