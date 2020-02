Positive Wirkung auf Körper und Geist: Die Lohengrin Therme in Bayreuth

Das 36 Grad warme Thermalwasser in der Lohengrin Therme stammt aus der staatlich anerkannten Heilquelle der Friedrichs-Therme. Dem Thermalwasser wurden viele positive Wirkungen auf Körper und Geist medizinisch nachgewiesen, es eignet sich daher sehr gut für etliche verschiedene Gesundheitsanwendungen.

In der Lohengrin Therme können Besucher gleich in drei Erlebnis-Welten entspannen: in der Thermenwelt, in der Saunalandschaft und im Spa-Bereich.

Ausstattung

In der Thermenwelt der Lohengrin Therme in Bayreuth gibt es auf einer Wasser-Fläche von rund 1.000 Quadratmetern viel zu tun: Im Therapiebecken kann man beispielsweise bei angenehmen 32 bis 34 Grad und Massagedüsen aller Art zur Ruhe kommen. Außerdem gibt es auch ein Warm- und Kaltbecken für ein Kneipp-Wechselbad. Das Mehrzweckbecken eignet sich mit seiner Streckleiter und Reckstangen perfekt für Bewegungsübungen, um die Muskulatur zu stärken. Ein Whirlpool lädt zum Entspannen ein. Oder aber man lässt sich im Strömungskanal einfach einmal treiben.

Das Sauna-Angebot deckt eine Temperaturspanne zwischen 55 und 95 Grad ab. Wer ordentlich schwitzen will, ist in der Finnischen Sauna und in der Rustikalsauna gut aufgehoben. Wer es eher mild mag, sollte das Biosaunarium mit seiner Farblicht-Therapie und täglicher Klangmeditation sowie das Steinbad nicht verpassen.

Aktivprogramm für die ganze Woche

Täglich gibt es ein breites Aktivprogramm-Angebot für die ganze Woche in der Lohengrin Therme: Wassergymnastik, Tai Chi oder Aqua Sound. Dabei sind alle Angebote im Eintrittspreis mit inbegriffen und werden von kompetentem Personal geleitet.

Im Spa kann man aus über 30 verschiedenen Schönheitstreatments und Anwendungen auswählen. Wer bei einer Massage entspannen will oder schon immer einmal in Milch baden wollte, ist hier gut aufgehoben.

Preise, Öffnungszeiten und Kontaktinformationen:

Eintrittspreise:

Thermenwelt: ab 10,50 Euro (2 Stunden)

Thermenwelt und Saunalandschaft: ab 16,50 Euro (2 Stunden)

Hinweis: Die Anwendungen im Spa kosten extra.

Öffnungszeiten:

Thermenwelt: Täglich 9:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Sauna: Täglich 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Telefon: 0921/ 79240-0

E-Mail-Adresse: info@lohengrin-therme.de

Adresse: Kurpromenade 5, 95448 Bayreuth