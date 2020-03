Da ist die Freude bei den Verantwortlichen natürlich groß: Zwei der vielen Thermen in Franken zählen zu den beliebtesten in Deutschland. Die hat jetzt das Portal Testberichte.de gekürt - nach umfangreicher Auswertung der Kundenbewertungen.

Unter 524 bewerteten Thermen konnte sich die MainSaunaLand Eibelstadt und die Obermain Therme Bad Staffelstein je einen Spitzenplatz sichern: Mit 4,7 und 4,6 von 5 Sternen haben sie sich Platz zwei und drei gesichert - und müssen sich nur denkbar knapp dem Saunabad Großer Teich aus Limbach-Oberfrohna (Sachsen - 4,7 Sterne) geschlagen geben. Zwischen Platz eins und zwei haben lediglich die Anzahl der abgegebenen Bewertungen entschieden.

So wurden die Sieger ermittelt

Um einen Sieger im Ranking "Deutschlands beliebtesten Thermen" ermitteln zu können, werte das Portal Testberichte.de 649.741 Bewertungen bei Google aus. "Thermen in dem hier untersuchten Sinne sind Erlebnisbäder, Wellness-Oasen und Saunen, die während ihrer gesamten Öffnungszeiten öffentlich zugänglich sind, ohne einen gleichzeitigen Hotelbesuch oder eine Mitgliedschaft beispielsweise in einem zugehörigen Fitnessclub vorauszusetzen," heißt es in der Pressemitteilung.

Für das Ranking zugelassen wurden lediglich Thermen, die über 100 Rezensionen aufweisen können. Beim gleichen Durchschnitt bei den gegebenen Sternen entschied die Anzahl der Bewertungen. War auch diese gleich, wählten die Verantwortlichen die alphabetische Reihenfolge in ihrer Rangliste.

Insgesamt 20 weitere Themen aus Franken haben es in das Ranking von Testberichte.de geschafft. Hier einen Überblick über ihre Platzierungen:

Platz 23 FrankenTherme - Bad Windsheim

FrankenTherme - Bad Windsheim Platz 32 Therme Bad Steben

Therme Bad Steben Platz 44 Saunagarten - Mainaschaff

Saunagarten - Mainaschaff Platz 58 Maintal Saunen - Großwallstadt

Maintal Saunen - Großwallstadt Platz 76 Siebenquell - Weißenstadt

Siebenquell - Weißenstadt Platz 79 Therme Obernsees - Mistelgau

Therme Obernsees - Mistelgau Platz 105 FrankenLagune - Hirschaid

FrankenLagune - Hirschaid Platz 124 Kristal Palm Beach - Stein bei Nürnberg

Kristal Palm Beach - Stein bei Nürnberg Platz 130 Fürthermare - Fürth

Fürthermare - Fürth Platz 137 Atlantis-Sauna - Herzogenaurach

Atlantis-Sauna - Herzogenaurach Platz 180 Lohengrin Therme - Bayreuth

Lohengrin Therme - Bayreuth Platz 209 KissSalis Therme – Bad Kissingen

KissSalis Therme – Bad Kissingen Platz 280 Silvana - Schweinfurt

Silvana - Schweinfurt Platz 286 Therme Sinnflut – Bad Brückenau

Therme Sinnflut – Bad Brückenau Platz 294 Freizeitbad Juramare - Gunzenhausen

Freizeitbad Juramare - Gunzenhausen Platz 303 aqua-sole - Kitzingen

aqua-sole - Kitzingen Platz 322 ThermeNatur – Bad Rodach

ThermeNatur – Bad Rodach Platz 346 Fackelmann Therme - Hersbruch

Fackelmann Therme - Hersbruch Platz 355 FrankenTherme – Bad Königshofen

FrankenTherme – Bad Königshofen Platz 364 geomaris - Gerolzhofen

Ranking dieser Art gibt es immer wieder. Jährlich küren verschiedene Portale die beliebteste oder beste Therme Deutschlands. Erst im Januar wurde die KissSalis Therme aus Bad Kissingen zur besten Therme in Deutschland gewählt. Beim Voting von Travelbook sahnte das Bade-Paradies ab. Für Verwirrung sorgte allerdings, dass die Obermain Therme im Ranking gar nicht auftauchte. Das ist der Grund.