Obermain-Therme in Bad Staffelstein: Bayerns wärmste und stärkste Thermalsole

Im Kurort Bad Staffelstein kann man in der Obermain-Therme zu jeder Jahreszeit seine Seele baumeln lassen. Sowohl der ausgebaute Außenbereich als auch der Innenbereich des ThermenMeers und der SaunaLandschaft laden zu entspannten Stunden ein - mit Partner*in, Freunden oder auch einfach alleine.

Obermain-Therme: Die Therme an Bayerns Spitze

Elf Jahre vor der Eröffnung hatte die Stadt Staffelstein eine erste Bohrung durchgeführt und war in 1600 Metern Tiefe auf eine beeindruckende Thermalsole gestoßen - mit einer Temperatur von 52 Grad und einer neunprozentigen Mineralisierung Bayerns wärmste und stärkste Thermalsole. Die Summe an gelösten Mineralstoffen in der Ursole übertrifft die Mindestwerte für anerkanntes Heilwasser fast um das Hundertfache. 1991 wurde die Staffelsteiner Thermalsole als Heilwasser anerkannt, kurz darauf folgte die staatliche Ernennung zum Heilquellen-Kurbetrieb.

Ausstattung

Die Obermain-Therme bietet zahlreiche verschiedene Becken im Innen- und Außenbereich an. Zum "ThermenMeer" zählen Erlebnisbecken, mehrere Whirlpools, ein Kneippbecken sowie ein Dampfbad. Das "SaunaLand" besteht aus elf verschiedenen Saunen und einem Natur-Badesee. In beiden Anlagen gibt es sowohl ein Restaurant als auch Bars. Außerdem verfügt die Therme auch über einen Wellnessbereich, in dem Massage- und Therapiemaßnahmen angeboten werden.

Anreise:

Im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels in der Region Oberes Maintal liegt die Obermain Therme zwischen Coburg und Bamberg. Besonders entspannt ist die Anreise mit der Bahn: Der Bahnhof ist gleich nebenan, nur drei Gehminuten entfernt.

Preise:

ThermenMeer

2 Stunden: 10€

3 Stunden: 12€

4 Stunden: 14€

Tagestarif: 16€

ThermenMeer inkl. SaunaLand

2 Stunden: 17 €

3 Stunden: 19 €

4 Stunden: 21 €

Tagestarif: 26 €

Öffnungszeiten:

ThermenMeer

Sonntag bis Mittwoch: 8 Uhr bis 21 Uhr

Donnerstag bis Samstag: 8 Uhr bis 23 Uhr

SaunaLand

Sonntag bis Mittwoch: 9 Uhr bis 21 Uhr

Donnerstag bis Samstag: 8 Uhr bis 23 Uhr

Weitere Infos zur Obermain-Therme finden Sie auf der offiziellen Webseite.