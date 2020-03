Sie sind großer Cocktail-Fan? Sie mixen auch selbst immer wieder gerne und verblüffen Ihre Freunde? Hervorragend! Sie sollten unbedingt beim vierten offiziellen Cocktail-Wettbewerb der Obermain Therme mitmachen. Wir verraten Ihnen, wie Sie teilnehmen können und was natürlich noch wichtiger ist: was Sie gewinnen können!

Cocktail-Wettbewerb ohne geschmackliche Grenzen

Die Obermain Therme in Bad Staffelstein sucht fantasievolle neue Kreationen für ihre Sommer-Cocktails 2020 und veranstaltet deshalb ihren eigenen Cocktail-Wettbewerb, bei dem den Teilnehmern keine Grenzen gesetzt sind. Ob prickelnd-fruchtig oder sahnig-soft, sinnlich-süß oder kräftig-herb, ob extravagant oder klassisch – wer großer Cocktail-Fan ist und ab und zu selbst den Blender schwingt, sollte mitmachen beim Wettbewerb „Mix dich berühmt!“.

Sieger-Rezept wird berühmt!

Berühmt werden durch einen Cocktail-Wettbewerb? Ganz einfach. Wer die Jury mit seiner kreativen Rezeptidee überzeugt, findet in Zukunft seine Cocktail-Kreation auf der Getränkekarte in der Obermain Therme. Denn die Sieger-Rezepte bleiben nicht in der Schublade liegen, sondern werden als Sommer-Cocktails 2020 in der MeerBar und SaunaBar unter Angabe des „Erfinders” angeboten. Pro Sommermonat (Juni, Juli und August) prämiert die Jury einen Sieger-Cocktail.

Übrigens: Die Teilnahme am Cocktail-Wettbewerb ist kostenlos! Außerdem können pro Person problemlos auch mehrere Rezepte eingereicht werden!

Jetzt Cocktail-Rezept einreichen!

Baden, saunieren und genießen: Die verlockenden Hauptpreise

Mitmachen lohnt sich: Denn insgesamt gibt es sogar drei Hauptgewinne. Jeder Gewinner genießt mit bis zu vier Freunden einen Tag lang grenzenloses Bade- und Saunavergnügen in ThermenMeer und SaunaLand inklusive Speisen und alkoholfreier Getränke in VitaRestaurant, SaunaBar und MeerBar!

Jetzt mitmachen - so einfach geht’s:

Für die Teilnahme müssen Sie einfach Ihr selbst entwickeltes Cocktail-Rezept und Ihre Kontaktdaten bis spätestens 15.04.2020 schriftlich bei der Obermain Therme einreichen – fertig!

Alles weitere, was Sie dabei beachten müssen, finden Sie in den Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel auf der Website!

Worauf warten Sie noch? Mixen Sie sich berühmt! Die Obermain Therme freut sich auf Ihre Rezeptideen!

Kontakt

Obermain Therme

Am Kurpark 1

96231 Bad Staffelstein



Telefon: 09573/9619-0

E-Mail: service@obermaintherme.de