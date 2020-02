Katzwangbad Nürnberg: Saunieren im skandinavischen Stil mit Panoramablick

Katzwangbad in Nürnberg: Sport, Spaß, Erholung und das mit der ganzen Familie - das macht das Katzwangbad in Nürnberg möglich. Und wer gerne einige Stunden vom Alltag entfliehen möchte, kann das in der Saunalandschaft machen und dabei noch in skandinavische Sauna-Kultur eintauchen.

Ausstattung:

In der Schwimmhalle des Katzwangbad befinden sich ein Schwimmerbecken mit vier 25-Meter-Bahnen, ein Nichtschwimmerbecken und ein Planschbecken. Wer möchte, kann an Schwimm-, Aqua-, Fitness- und Wassergymnastikkursen teilnehmen.

Im Saunabereich können Sie sich entweder in den beiden Holzsaunakabinen im nordischen Stil mit Panoramablick oder aber in den Ruheräumen mit Holzofen, Salzwand oder Panoramablick erholen. Zum Wohlfühlerlebnis tragen Kalt- und Erlebnisduschen sowie Kneipp- und Tauchbecken im Freien bei. Auf dem 230 Quadratmeter großen Holzdeck, der Terrasse mit Liegestühlen und der 200 Quadratmeter großen Liegewiese können Sie zwischen den Saunagängen die Seele baumeln lassen und sich vom Alltag erholen.

Preise, Öffnungszeiten und Kontakt

Eintrittspreise:

Schwimmhalle

Saunabereich inkl. Schwimmhalle

Erwachsene: 14€

Kinder und Jugendliche (6-17 Jahre): 7,20€

Öffnungszeiten:

Schwimmbad

Sauna gemischt

Montag: geschlossen

Dienstag bis Freitag: 13 Uhr bis 21 Uhr

Samstag und Sonntag: 9 Uhr bis 17 Uhr

Telefon: 0911/ 231 46 30

Email-Adresse: nuernbergbad@stadt.nuernberg.de

Adresse: Katzwanger Hauptstraße 21, 90453 Nürnberg

Weitere Infos zum Katzwangbad finden Sie auf der offiziellen Webseite.