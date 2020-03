Schokolade zum Entspannen? Fränkische Kosmetikerin bietet Schoko-Massagen

Alpenmilch, Rum-Traube-Nuss, Zartbitter - beim Gedanken an diese Köstlichkeiten läuft einem geradezu das Wasser im Mund zusammen! Die Schokolade gilt bekannthin als der Inbegriff des essbaren Genusses. Bei einer Schokoladenmassage geht es allerdings nicht darum, dass einem die dunkle Süßigkeit auf der Zunge zergeht, sondern deren Inhaltsstoffe eine Wohltat für Haut und Gemüt sein sollen.

Kosmetikerin Andrea Noppenberger bietet in ihrem Studio "Zeitlos Schön" in Etzelskirchen solche Massagen an. Kunden können bei ihr zudem verschiedenen Wellnessmassagen wie die Hot-Stone-Massage buchen. Ebenso gehören Maniküre, Pediküre und ayurvedische Körperreinigungen zu ihrem Angebot.