Freizeitbad Atlantis in Herzogenaurach: Spaß und Entspannung unter einem Dach

Im Atlantis in Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) bieten sich bei einer Wasserfläche von 1200 Quadratmetern eine Menge Möglichkeiten zum Spaß haben und Erholen.

Ausstattung:

Das Freizeitbad hält für seine Besucher viele verschiedene Attraktionen bereit. Im Wellenbad darf man sich alle 30 Minuten wie im Meer fühlen. Im Wasserspielpark bieten sich durch den Laufsteg, die Kletternetze, Kriechröhren, Wasserrutschen und Dschungelbrücken etliche Möglichkeiten zum Klettern, Rutschen und Wasser erleben. Weitere Höhepunkte sind der Strömungskanal, die Black-Hole-Rutsche und die 126 Meter lange Crazy-River-Rutsche. Wer gerne ein paar Bahnen ziehen möchte, kann dies im warmen Sportbecken mit seinen 25 Meter langen Bahnen tun.

Entspannung und Ruhe findet man in der Saunalandschaft. Dort kann man in der Rottaler Bauernhaus-Sauna bei 90 Grad oder in der Damen-Sauna bei 80 Grad ordentlich schwitzen. Zur Sauna-Landschaft gehören auch ein Sanarium (Bio-Sauna), ein Dampfbad und eine Infrarot-Kabine. Eine Auszeit nehmen können sich Gäste darüber hinaus unter den Erlebnisduschen, im Tauchbecken mit Wasserfall, im Kneipp-Becken, im Hot-Whirlpool oder im Sauna-Garten.

Preise, Öffnungszeiten und Kontaktinformationen:

Eintrittspreise:

Freizeitbad Atlantis

Erwachsene: ab 5 Euro (1 Stunde)

Kinder und Jugendliche (6-17 Jahre): ab 3,30 Euro (1 Stunde)

Kinder bis 5 Jahre: 2,80 Euro

Aufpreis Sauna: 4,50 Euro

Sauna

Erwachsene: ab 13 Euro (3 Stunden)

Abendtarif ab 20.30 Uhr: 11 Euro

Öffnungszeiten:

Freizeitbad Atlantis

Täglich von 10 Uhr bis 22 Uhr

Sauna

Täglich von 10 Uhr bis 23 Uhr

Telefon: 09132 73850

Email-Adresse: info@atlantis-bad.de

Adresse: Würzburgerstr. 35, 91074 Herzogenaurach