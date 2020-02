FrankenLagune in Hirschaid: Schwimmbad und Wellnessparadies in einem

Die FrankenLagunge ist mit ihren diversen Bade- und Wellnessbereichen für Groß und Klein geeignet und wird daher gerne von Familien besucht. Durch die Verwendung innovativer Technologie herrscht kein typischer Bädergeruch.

Ausstattung:

Die FrankenLagune in Hirschaid besteht aus einem Schwimmerbecken mit vier 25-Meter-Bahnen, Erlebnisbecken und Whirlpools, einem Freibereich mit einem Außenbecken, einer 38 Meter langen Rutsche und einem Kinderplanschbecken mit einer Häschenrutsche, einem Qualler, einem Wasserigel und Bodensprudler.

In der Beautyfarm können auf Anfrage verschiedene Kosmetikbehandlungen und Massagen, wie zum Beispiel eine Verwöhnbehandlung für Gesicht und Körper, gebucht werden.

Badespaß

Im Badespaß-Bereich sind vor allem Familien gut aufgehoben. Denn dort befindet sich ein 38 Quadratmeter großes und 32 Grad warme Planschbecken und ist für Kleinkinder ab circa 6 Monaten geeignet. Das Planschbecken ist mit einer Kleinrutsche, Qualler, Wasserigel und Bodensprudler ausgestattet.

Zusätzlich findet sich in der FrankenLagune auch ein Sportbecken, in dem sowohl Freizeit- als auch Leistungssportler willkommen sind. Die 38 Meter lange Wasserrutsche lädt zum Austoben ein, Pause machen kann man an den Bodensprudlern, Massagendüsen oder in den Whirlpools des Erlebnisbeckens. Ebenfalls zum Badespaß-Bereich gehört ein Dampfbad, in dem sich bei Aromadampf und Musik schwitzen lässt.

Sauna

Im Saunabereich befinden sich vier verschiedene Saunen, darunter auch ein Sanarium sowie ein Aromabad und ein Dampfbad. Durch die aromatischen Duftstoffe und die hohe Luftfeuchtigkeit des Dampfes werden die Atmungsorgane unterstützt und Atemwege befreit. Durch einen Innen- und Außenbereich ist das Sanieren zu jeder Jahreszeit möglich. Im Saunagarten befinden sich sogar ein kleiner Pool, Liegemöglichkeiten und ein Biergarten.

Preise, Öffnungszeiten und Kontaktinformationen:

Eintrittspreise:

Normaltarif: Erwachsene ab 3 Euro, Kinder und Jugendliche (6-17 Jahre) ab 2 Euro (1 Stunde)

Öffnungszeiten:

Badespaß-Bereich

Montag bis Freitag: 12 Uhr bis 21 Uhr

Samstag: 13 Uhr bis 21 Uhr

Sonntag und Feiertag: 10 Uhr bis 21 Uhr

Wellness-Bereich (Sauna, Fitness, Gastronomie)

Montag und Donnerstag: 16 Uhr bis 22.30 Uhr

Mittwoch, Samstag und Sonntag: 10 Uhr bis 22.30 Uhr

Freitag: 12 Uhr bis 23 Uhr

Dienstag (Damensauna): 10 Uhr bis 22.30 Uhr

Beautyfarm

Dienstag: 10 Uhr bis 18 Uhr

Mittwoch: 13 Uhr bis 18 Uhr

Samstag: 10 Uhr bis 15 Uhr

Telefon: 09543 9559

E-Mail-Adresse: wellness@frankenlagune.de

Adresse: Georg-Kügel-Ring 6, 96114 Hirschaid