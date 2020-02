Bad Königshofen im Grabfeld vor 1 Stunde

Thermen

Ein Ort der Erholung: FrankenTherme in Bad Königshofen

Die FrankenTherme in Bad Königshofen ist eines der traditionsreichsten Bäder in Franken: Ihre Geschichte geht bis in 19. Jahrhundert zurück. Noch heute ist die Therme ein Ort der Entspannung und Erholung.