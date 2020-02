Duftgrotte und Barfußpfad: Die Therme in Bad Steben

Die Therme Bad Steben ist eingebettet in den Kurpark in der restaurierten Kuranlage aus dem 19. Jahrhundert. In vielen Bereichen der Therme werden mit Klängen und Lichtinstallationen gezielt verschiedene Sinne angesprochen. Ein Beispiel sind die Unterwassermusik und die Videoinstallationen im Light & Sound-Becken. Auch im Resonanzturm werden Nebel, Lichtspiele und Klänge eingesetzt. Im Außenbereich wird das Sinnes-Thema weitergeführt. Dort gibt es eine Duftgrotte und einen Barfußpfad.

Zum Entspannen nach der Sauna bietet die Therme Bad Steben Hängematten, Wasserbetten und einen Kamin. Dazu werden auf Wunsch Cocktails serviert. In einem weiteren Extra-Bereich der Therme, dem Wellness-Dome, befinden sich auf zwei Ebenen gesundheitsfördernde Einrichtungen wie ein Sole-Schwebebecken, eine Sole-Inhalationsgrotte, ein Kneipp-Tretbecken und ein Wasserfall für die Muskelmassage.

Ausstattung:

Neben der Badehalle mit Whirlpool gibt es den Pavillon des Hörens und den Pavillon des Fühlens mit verschiedenen Klang- und Lichteffekten. Im Außenbereich befinden sich ein Sole-Außenbecken, ein Sole-Strömungskanal mit der Duftgrotte und ein Barfußpfad. In der Barfußgastronomie sind verschiedene Gerichte, Snacks und Salate erhältlich. Zusätzlich gibt es eine Vitalhalle, deren Bewegungsbecken mit einem Hubboden ausgestattet ist, durch den die Wassertiefe auf verschiedene Körpergrößen angepasst werden kann. Somit kann jeder an den vielen Aktivitäten teilnehmen.

Zur Saunawelt gehören neben fünf Saunen eine Salzgrotte, der Saunagarten und eine Saunabar. Der Wellness-Dome beinhaltet ein Sole-Schwebebecken, eine Inhalationsgrotte, eine Sole-Lagune, eine Sand-Loggia, einen Kneipp-Bereich, ein Wasserfall und das sogenannte Maulaffenbecken mit kohlensäurehaltigem Tiefenquellwasser.

Preise, Öffnungszeiten und Kontaktinformationen:

Wasserwelten

Erwachsene: 13 Euro (3 Stunden), 16 Euro (Tageskarte)

Kinder: 6,50 Euro (3 Stunden), 8 Euro (Tageskarte)

Wasserwelten + Saunaland

Erwachsene: 20 Euro (3 Stunden), 23 Euro (Tageskarte)

Kinder: 10 Euro (3 Stunden), 11,50 Euro (Tageskarte)

Wasserwelten + Wellness-Dome

Erwachsene: 22 Euro (3 Stunden), 25 Euro (Tageskarte)

Kinder: 11 Euro (3 Stunden), 12,50 Euro (Tageskarte)

Wasserwelten + Saunaland + Wellness-Dome:

Erwachsene: 29 Euro (3 Stunden), 32 Euro (Tageskarte

Kinder: 14,50 Euro (3 Stunden), 16 Euro (Tageskarte)

Öffnungszeiten:

Wasserwelt: Täglich 9:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Saunaland: Täglich 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Telefon: 09288/ 960-0

E-Mail-Adresse: service@staatsbad-bad-steben.de

Adresse: Badstraße 31, 95138 Bad Steben

