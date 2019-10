Den Herbst genießen: Die Obermain Therme und inFranken.de verlosen zwei "Herbst"-Arrangements

Mit dem Herbst-Arrangement der Obermain Therme fällt der Abschied vom Sommer leicht: Das aktuelle Jahreszeiten-Angebot lädt dazu ein, das Salz auf der Haut prickeln zu lassen, auch wenn der Urlaub schon lange vorüber ist.

Nicht umsonst ist ein Aufenthalt in der Obermain Therme wie ein Tag am Meer. Wärme, Wasser und Salz - unter diesem Motto werden ThermenMeer, Premium-SaunaLand, Wellness und Therapie unter einem Dach vereint. Wohlig warmes Meerwasser in unzähligen Innen- und Außenbecken und ein Naturbadesee warten darauf, den Besuchern gut zu tun.

Das ThermenMeer lockt mit einem kostenlosen täglichen AktivProgramm und unzählige Möglichkeiten zur Entspannung und Vitalisierung, vom Dampfbad bis zum Whirlpool, vom Ruheraum mit Gradierwerk bis zum abstrakten „Salzkristall”. Das mehrfach ausgezeichnete Premium-SaunaLand der Obermain Therme ist nicht zuletzt bekannt für seine besonders hochwertigen Aufgüsse und sucht in puncto Größe, Vielfalt und Schönheit seinesgleichen. Unter anderem gibt es 11 Themensaunen, luxuriöse Ruhe- und Loungebereiche und einen riesigen Naturbadesee. Im Wellness-Bereich der Obermain Therme werden Gäste mit wohltuenden Wellness- und Kosmetikbehandlungen, liebevoll kombinierten Arrangements und Produkten der hauseigenen Pflegeserie verwöhnt.

Jetzt Herbst-Genuss für zwei in der Obermain-Therme gewinnen

Das Herbst-Arrangement lässt Besucher den Herbst schmecken. Seine Farben, Aromen und Düfte werden in Kraft, Genuss und gute Laune verwandelt,

Gewinnen Sie vom 3. November bis zum 17. November 2019 eines von zwei Jahreszeiten-Arrangements "Herbst" für zwei Personen! Diese beinhalten:

VARIANTE PREMIUM im Wert von 63 Euro pro Person

Grenzenloses Bade- und Saunavergnügen.

Zwei-Gang-Bademantel-Menü im VitaRestaurant (Sie haben die Wahl aus drei saisonal-herzhaften Hauptgängen).

im VitaRestaurant (Sie haben die Wahl aus drei saisonal-herzhaften Hauptgängen). Eine 15-minütige Wellness-Massage mit warmem Vanille-Brombeer-Grapefruit-Öl , das nicht nur durch seinen herrlichen Duft, sondern auch dank seiner natürlich-kraftvollen Wirkstoffe aufheiternd und anregend wirkt.

, das nicht nur durch seinen herrlichen Duft, sondern auch dank seiner natürlich-kraftvollen Wirkstoffe aufheiternd und anregend wirkt. Kleine Extrafreude: Der Aktions-Cocktail „Indian Summer”. Als „glühende Herbstsonne im Glas” ein echter Hingucker – und auf der Zunge ein raffinierter Mix aus Süße und Säure (wahlweise auch alkoholfrei)

Die Gewinner werden ausgelost und per Mail informiert. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Mitarbeiter der Mediengruppe Oberfranken und der Kooperationspartner sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme unter 18 Jahren ist verboten.

Alle Infos, Specials und Angebote gibt es auf obermaintherme.de und natürlich bei der Obermain Therme, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein, Telefon 09573/9619-0.

