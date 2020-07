Corona-Lockerungen: Fackelmann Therme kündigt Wiedereröffnung an - so ist der Stand bei den fränkischen Thermen

Ein Besuch in der Therme ist Balsam für Körper und Seele: Ob im Wasser oder in der Sauna, es gibt ausreichend Möglichkeiten zur Entspannung. Aufgrund der Corona-Krise mussten Thermen und Wellness-Anlagen in Franken jedoch vorübergehend schließen.

Dank weitreichender Lockerungen, die Stück für Stück in Kraft getreten sind, dürfen Hallenbäder, aber auch Thermen mit Saunen und Wellnessbereichen wieder öffnen haben. Dabei müssen bestimmte Regeln beachtet werden, um eine reibungslose und vor allem dauerhafte Öffnung zu gewährleisten. Welche Regelungen Sie beachten müssen, lesen Sie hier. Wir zeigen Ihnen, welche Thermen wieder geöffnet haben und wie der Stand bei den übrigen fränkischen Thermen ist.

Corona-Lockerungen: Thermen in Oberfranken, die geöffnet sind

Einige Thermen in Oberfranken haben schon geöffnet, andere ziehen bald nach.

Hier finden Sie die oberfränkischen Thermen mit den wichtigen Infos zur Wiedereröffnung im Überblick:

Therme Bad Steben: Wiedereröffnung am 6. Juli 2020. Die Therme Bad Steben hatte am 6. Juli 2020 den großen Re-Start ihres Therme- und Wellnesszentrums. Im Gesundheitszentrum der Therme können wieder Radon- und Mineralbäder nach Terminvereinbarung genossen werden. Auch das dortige Freibad hat seit dem 10. Juni wieder geöffnet.





Diese Thermen in Mittelfranken haben geöffnet

Welche Thermen in Mittelfranken wieder Besucher empfangen und wo Sie sich noch gedulden müssen: