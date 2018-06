Das Schuljahr ist praktisch vorbei, und der Prüfungsstress hat endlich ein Ende! Alle Schüler/innen, die ihr Abi jetzt in der Tasche oder ihre Abschlussprüfungen hinter sich gebracht haben, werden dafür nun von der Obermain Therme belohnt: Sie sind herzlich eingeladen zu einem kostenlosen Tag im chilligen ThermenMeer, um einen ganzen Tag lang zu entspannen und ihre neu gewonnene Freiheit zu genießen.

Die Sonderaktion „Chillen nach dem Prüfungsstress“ in Kooperation mit Radio Galaxy gilt für alle Schulabgänger, die 2018 erstmalig einen Schulabschluss (in Förderschule, Hauptschule, Mittelschule, Realschule, Wirtschaftsschule oder Gymnasium) absolviert haben.

Wer am 30. oder 31. Juli 2018 an der Kasse sein Abschluss-Zeugnis und seinen Ausweis vorzeigt, bekommt umsonst ein Tagesticket zum Chillen im ThermenMeer. Dort läuft zu diesem Zeitpunkt auf vollen Touren der große Sommer-Event „Ein Sommer am Smeer“ mit vielen tollen Attraktionen fürs Urlaubs-Feeling. Es geht aber noch mehr: Jeder, der in seinem Zeugnis mindestens einen Einser vorweisen kann, bekommt zusätzlich noch einen alkoholfreien Sommer-Cocktail gratis dazu.

Feiern, Freunde treffen und die Nase endlich nicht mehr in Schulbücher stecken müssen - mit dem kostenlosen Relax-Tag wird das Sommermärchen jetzt für alle Schulabgänger wahr.

Weitere Infos: Obermain Therme, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein, Telefon 09573/9619-0, E-Mail: service@obermaintherme.de (www.obermaintherme.de).