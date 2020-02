Bambados in Bamberg: Baden und saunieren im ersten Passivhaus-Hallenbad in Europa

Das moderne Hallenbad Bambados in Bamberg ist das erste Passivhaus-Hallenbad in Europa und setzt damit ein nachhaltiges Zeichen. Denn es verbraucht 60 Prozent weniger Energie und verursacht sogar 80 Prozent weniger Kohlenstoffdioxid. Sowohl für Kinder als auch für Schwimmsportler ist das Hallenbad und Freibad in Bamberg geeignet. Wer sich nach ein paar erholsame Stunden sehnt, findet diese in der 3120 Quadratmeter großen Saunalandschaft.

Ausstattung

Im Freizeitbereich des Bambados befinden sich ein 350-Quadratmeter großes Schwimmbecken, ein Strömungskanal, ein Kinderbecken mit einem Piratenschiff in der Mitte, eine 76-Meter lange Reifenrutsche und ein Ganzjahresaußenbecken auf dem Dach. Wer Interesse an Wasserkursen hat, ist auch hier gut aufgehoben.

Bei dem Saunabereich handelt es sich um eine 5-Sterne-Premium-Sauna auf zwei Etagen. Neben verschiedenen Saunen, wie einer Kelo-, Erd- und finnischen Sauna, gibt es auch einen Naturbadeteich, einen Whirlpool sowie viele gemütliche Liegeplätze. Und für eine Extraportion Entspannung können verschiedene Massagen und Kosmetikbehandlungen gebucht werden.

Preise, Öffnungszeiten und Kontaktinformationen:

Eintrittspreise:

Kombibad

Erwachsene ab 2,50 € (1,5 Stunden)

Kinder ab 1,50€ (1,5 Stunden)

Sauna

Erwachsene ab 9€ (1,5 Stunden)

Öffnungszeiten:

Hallenbad

Montag bis Freitag: 8 Uhr bis 22 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertag: 7 Uhr bis 22 Uhr

Freibad

Montag bis Freitag: 8.30 Uhr bis 20 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertag: 8 Uhr bis 20 Uhr

Sauna

Montag bis Sonntag: 10 Uhr bis 22 Uhr

Telefon: 0951/ 774900

E-Mail-Adresse: info@stadtwerke-bamberg.de

Adresse: Pödeldorfer Straße 175, 96050 Bamberg